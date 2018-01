Acabam em 31 de maio as inscrições para o Prêmio de Educação Ambiental Amigos do Mar. Neste ano serão 20 escolas premiadas, divididas em dois grupos: Região Nordeste e Regiões Sul e Sudeste. O prêmio é concedido aos melhores desenhos feitos por alunos de escolas municipais de ensino fundamental, com o tema Nossas Águas Sempre Limpas, inspirados por aulas temáticas. Mais informações no site amigosdomarnaescola.com.br