Prefeitura recomenda bermuda, meia e repelente

Na tentativa de diminuir o número de crianças infectadas pela dengue - quase metade das mortes até agora são de crianças -, a prefeitura do Rio anunciou que vai distribuir uma carta de recomendações a todas as escolas públicas e particulares pedindo que os alunos usem meias, calças compridas e sapatos ou tênis. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o mosquito Aedes aegypti costuma voar baixo e picar principalmente os pés e pernas. Apesar de ainda não haver evidências científicas, pediatras e infectologistas acreditam que a maioria dos repelentes vendidos no mercado não é eficaz para proteger contra a picada do Aedes porque estariam em concentrações abaixo da adequada. A partir de segunda-feira, 500 mil cartazes serão distribuídos nas escolas, além de outros pontos de grande circulação, como metrô e ônibus. Segundo a superintendente municipal de Vigilância em Saúde, Meri Baran, o reaparecimento da dengue do tipo 2 em 2007 pode ser a explicação para o quadro de agravamento da infecção na cidade, já que a tendência é a manifestação mais forte da doença em quem já teve dengue de outros tipos. A cidade registra mil novos casos de dengue por dia. No domingo, haverá uma passeata em Ipanema para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção da dengue, organizada por moradores de pelo menos 15 bairros. Um dos líderes, Cleilton Ferreira, dono de uma casa lotérica, vai oferecer um bilhete da Mega Sena.