A prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio, decidiu conceder licença, por tempo indeterminado, às gestantes que trabalham na administração municipal, em especial às que atuam na área da Saúde. Das 43 pessoas internadas desde de 23 de julho no Hospital Geral da cidade com sintomas de gripe suína, apenas 2 eram do sexo masculino e 50% eram gestantes.