Fósseis descobertos em uma pedreira no norte do Estado do Novo México (EUA) demonstraram pela primeira vez que os dinossauros coexistiram até 20 milhões de anos com seus ancestrais antes de se transformarem nos donos do planeta. Os paleontólogos pensavam que os precursores (dinossauromorfos) haviam desaparecido em rápida e violenta "transição de poder". O estudo foi publicado ontem na Science.