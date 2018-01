O prédio onde cerca de 60 pessoas sofreram intoxicação por cloro anteontem no Rio foi interditado até segunda-feira. A Defesa Civil Municipal informou que o cloro teria caído acidentalmente nos dutos enquanto empregados lavavam a caixa-d?água do edifício com o produto químico para evitar a formação de focos do mosquito transmissor da dengue.