Preço alto ainda prejudica crescimento

Com o mercado mais organizado, o preço continua um entrave para que orgânicos ganhem espaço - mesmo com o crescimento, esse produto representa apenas 1% dos alimentos consumidos no Brasil. Mesmo que a cadeia produtiva siga aumentando, a dificuldade com transporte e pontos-de-venda, além das condições de produção, fazem com que a queda no preço fique lenta e difícil. Hoje, em média, os orgânicos são de 10% a 30% mais caros do que os alimentos convencionais, variação que depende do tipo de produto e da época. Em hortaliças e frutas, a diferença tem caído. Quanto aos laticínios, o preço pode ser mais do que o dobro. "O produto orgânico cuida do solo, da água, da saúde dos consumidores e dos trabalhadores, da biodiversidade e isso gera custos. Ele evita que a sociedade pague na forma de serviços de despoluição, tratamento de doenças, desassoreamento de rios e lagos, recuperação de solos erodidos, recomposição da fauna e da flora", afirma José Pedro Santiago, presidente da Câmara Setorial da Agricultura Orgânica. "Se fizermos contas sociais e ambientais, o produto orgânico talvez tenha o mesmo preço do convencional", defende. Na prática, esse raciocínio nem sempre convence. "Em feiras populares, onde você tem o produto convencional e o orgânico, você ainda perde porque o consumidor só pensa em preço, ele nem sempre tem informações sobre os orgânicos e condições financeiras para consumi-los", conta Robson Carvalho, dono de sítio em Ibiúna. Ex-gerente de restaurante em São Paulo, mas formado em Agronomia, ele decidiu há três anos comprar a propriedade. Lá, planta cerca de 50 tipos de legumes e vegetais, ganhando mais pela diversidade oferecida do que pela quantidade de um mesmo produto - como fazem os agricultores tradicionais e poucos agricultores orgânicos, como produtores de açúcar e laranja. "Tenho um ponto de venda em uma escola. E um projeto didático, no qual crianças vêm até o sítio", diz Carvalho. Dono do primeiro box voltado para orgânicos no Mercado Municipal, o Empório Família Mendonça, Fábio Luís Mendonça conta que a busca tem aumentado. "Abri há oito meses", diz. "Os clientes são pessoas que já conhecem os produtos ou que têm problemas de saúde e querem uma alimentação saudável."