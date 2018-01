Preciosas para o corpo

As pedras no seu caminho podem ser mais úteis do que se imagina. Você pode até achar estranho, mas os massagistas garantem: é possível, sim, relaxar o corpo e a mente por meio de um tratamento com pedras. Dá para entender a descrença, afinal, quando topamos com uma pedra, a comparamos com algo fácil de machucar - e não de relaxar. No entanto, a prática que utiliza a energia de pedras (aquecidas ou frias) é, atualmente, uma das técnicas mais procuradas em centros estéticos. Nascida no Oriente há mais de dois mil anos, a terapia das pedras era utilizada pelos monges tibetanos principalmente nos períodos de jejum, proporcionando a sensação de saciedade. Tempos depois, indianos, chineses e egípcios passaram a usá-las para fins curativos, como protetoras da saúde do corpo. Até hoje, na cultura indiana, as pedras fazem parte de diversos rituais religiosos, associadas aos poderes místicos. Por aqui, a prática - iniciada há apenas quatro anos - tem como princípio ativar os sete chacras presentes no corpo humano e, com a abertura deles, renovar a energia bloqueada. ?A terapia pode ser realizada com rochas vulcânicas ou sedimentares, como o mármore. Elas trazem heranças energéticas de milhões de anos e são escolhidas de acordo com tamanho, forma e composição, sempre para a aplicação no corpo humano?, explica Andrea Alves, diretora do Spa Jaya (3848-0726). No livro O Caminho das Pedras (Editora Nova Era, 288 páginas, R$ 34,90), o autor Antonio Duncan garante que fisicamente já está provado e comprovado que as pedras preciosas são condutoras, receptoras e geradoras de energia, sendo utilizadas metafisicamente para curas, meditações, energização de ambientes ou pessoas. ?Tudo que é energia é vida e tem vida. Esses seres tão especiais podem tornar-se amigos imprescindíveis, ajudando no crescimento do autoconhecimento e, principalmente, ensinando formas de utilizar positivamente sua energia em conjunto com a nossa?, garante Duncan. Na maioria dos casos, quem procura o tratamento com as pedras, pretende aliviar a ansiedade e o estresse físico ou emocional, as dores musculares e até amenizar os sintomas causados pela TPM. ?Estava muito cansado do meu dia-a-dia e resolvi fazer uma massagem com pedras para relaxar. Durante o processo, consegui ?soltar? tudo de ruim que estava travado e fiquei mais disposto para encarar e solucionar os problemas do meu trabalho?, relata Leandro Longo, administrador de empresas, de 25 anos. A fisioterapeuta Cristina Fonseca, da Clinica Alliance (6128-7099), explica que a maioria das manobras utilizadas no tratamento foram herdadas do shiatsu - massagem desenvolvida no Japão. ?As pessoas acham que as pedras que utilizamos são muito quentes e queimam a pele. Isso assusta um pouco, mas não existe. O processo é indolor e traz benefícios para o corpo?, garante. Nos Estados Unidos, por exemplo, a prática encontra-se num estágio ainda mais avançado. ?Os norte-americanos utilizam as pedras quentes em pacientes que se curaram de qualquer tipo de câncer, devolvendo a energia do corpo perdida na quimioterapia?, revela a fisioterapeuta. Tipos de massagem Hoje em dia, há diversos tratamentos que prometem causar bem-estar para o corpo e relaxar a mente de quem procura esse tipo de técnica. A turmalina negra, por exemplo, sempre foi conhecida pela sua combustão de energias e potencial químico. Agora é uma forte aliada da beleza. O tratamento batizado de phito-termoterapia, realizado no Jacques Janine (0800-7712561), une as ervas medicinais com as pedras quentes. A técnica shila abhyanga, popularmente conhecida como hot stones, é uma massagem corporal do Spa Jaya que provoca o reequilíbrio energético por meio das pedras quentes e frias. O terapeuta massageia o corpo e trabalha diferentes pontos energéticos em desarmonia. ?A energia das pedras e a diferença de temperatura estimula o sistema circulatório. Suas reações fisiológicas e orgânicas auxiliam no tratamento de perda de peso, combate ao estresse, além de equilibrar o sistema nervoso?, garante Andrea. Na Clínica Alliance, é possível usufruir da terapia das pedras quentes, a forma mais tradicional de aplicar a técnica. Para que o paciente possa receber melhor as energias, o processo se inicia com a abertura dos sete chacras. Feito isso, é hora da massagem, realizada somente por meio de pedras fixas (colocadas em diversos pontos do corpo e sempre aquecidas) e móveis (que servem como suporte para a massagem). ?Esse tratamento é indicado para todas as idades?, diz Cristina. Para trazer sorte No entanto, muita gente acredita que, além dos poderes que as pedras exercem no físico, elas também servem como amuleto, principalmente para espantar o mau-olhado. Considerado um escudo contra influências maléficas, diz a lenda que ele deve ser usado junto ao corpo, protegendo e atraindo sorte para a pessoa. ?O amuleto é mais do que um objeto precioso. Tenho vários e uso de acordo com o meu estado de espírito. Eles me protegem contra a energia negativa das outras pessoas. Fora isso, é um lindo acessório?, revela a personal trainer Fabiola Mendes, de 29 anos. Cada pedra tem uma função distinta e deve ser aplicada de acordo com a sua necessidade. ?Elas são utilizadas para curar, amplificar e equilibrar as energias?, garante o autor. Para ele, é importante que a energia da pedra esteja em sintonia com a energia do corpo. O método mais comum para energizá-la é simples. Basta banhar a pedra na água com sal grosso. Separe um recipiente com água e sal grosso, coloque a pedra na mistura e deixe descansando por algumas horas. Retire-a e lave em água corrente para remover o excesso de sal. Depois de limpá-la, é aconselhável energizá-la. O método mais fácil é deixar a pedra exposta ao sol, de preferência na parte da manhã, ou colocá-la entre as mãos até ficar quente.