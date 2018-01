Prazo para inscrição do Enem é prorrogado

As inscrições para o novo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram prorrogadas até amanhã. O elevado número de acessos simultâneos ao sistema de inscrições motivou a ampliação do prazo, que terminaria ontem. A intenção, segundo o Ministério da Educação (MEC), foi dar oportunidade aos que "deixaram para se inscrever no último dia" e tiveram "dificuldades de acesso". Até as 17h40 de ontem, 3.971.489 pessoas haviam feito a inscrição para o Enem, que será realizado nos dias 3 e 4 de outubro. O número é inferior à expectativa inicial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que previa mais inscrições devido às mudanças no exame. Em entrevista ao Estado no dia 28 de maio, o presidente do Inep, Reynaldo Fernandes, afirmou que no projeto base do novo Enem seria feita uma projeção de 6 milhões de inscritos. Para o diretor de avaliação da educação básica do Inep, Heliton Tavares, o número de inscrições até o momento está "dentro do que era esperado" para 2009. "No ano passado foram 4,8 milhões de inscrições para os vestibulares de todas as instituições de ensino superior do País. É natural que haja uma preparação para um número maior de pessoas", afirma. O Enem recebeu no ano passado 4 milhões de inscrições. A partir desta edição, além de valer como certificação para o ensino médio, o exame vai possibilitar o acesso ao ensino superior. Das 55 universidades federais, 25 vão usar o Enem como fase única. Também será usado para ingresso nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e valerá como certificação de conclusão para jovens que não terminaram o ensino médio. O formato da prova também terá mudanças. Em vez de 63 questões objetivas, passa a ter 180 itens. As inscrições podem ser feitas no site enem.inep.gov.br/inscricao. Candidatos devem informar o CPF e podem pagar a taxa de R$ 35 até 22 de julho. Concluintes do ensino médio matriculados em escolas públicas são isentos.