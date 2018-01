Prazo de inscrição para Enem termina sexta

O Ministério da Educação encerra na próxima sexta-feira o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Para preencher a ficha, os alunos devem acessar a internet (http://enem.inep.gov.br/inscricao). Candidatos ao Enem que por motivos religiosos guardam o sábado (como adventistas e judeus ortodoxos) poderão fazer a primeira prova do exame, em 3 de outubro, depois do pôr do sol. Eles deverão comparecer no mesmo horário que os outros: os portões são fechados às 12h55.