Prato principal: Linguado com quinoa

Tempo de preparo: 3 horas Rendimento: 8 porções Ingredientes: Para o vinagrete: 250 ml de azeite com especiarias suco de 2 limões salsa, manjericão, cebolinha francesa, aneto, sal e pimenta a gosto Preparo: misture todos os ingredientes e reserve. 200 g de quinoa sal a gosto Preparo: 1. Lave a quinoa (como se lava trigo para quibe). Cubra com água e deixe de molho por 2 horas. 2. Passado este tempo, escorra a água, despeje numa panela, cubra com água, tempere com sal e cozinhe por 20 minutos. 3. Depois de cozida despeje a quinoa numa peneira para escorrer bem e reserve. Linguado: 700 g de filé de linguado 2 colheres (sopa) de farinha de trigo 2 ovos ligeiramente batidos sal e pimenta-do-reino a gosto 1 colher (sopa) de azeite Preparo: 1. Tempere os filés de linguado com sal e pimenta. 2. Passe-os na farinha de trigo, depois nos ovos e, em seguida, empane-o, somente um lado deles, com a quinoa reservada. 3. Numa frigideira, aqueça o azeite e frite o filé de linguado, do lado em que foi empanado com a quinoa, até tostar. 4. Vire os filés e termine o cozimento. Reserve.