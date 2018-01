PR registra 1.ª morte por hantavirose no ano

Alisson Firmino Barroso, de 13 anos, é a primeira pessoa a morrer de hantavirose este ano no Paraná. Ele morreu no sábado, em Curitiba. A Secretaria da Saúde do Estado investiga partes da cidade por onde a vítima circulou para tentar identificar um foco do vírus da doença, que tem o rato silvestre como hospedeiro. Foram realizados exames nos familiares do menino e todos deram negativo. Alisson teria sido mordido por um animal não identificado, dias antes de apresentar sintomas.