Porcos foram contaminados na Argentina

O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentícia (Senasa) declarou ontem "estado de alerta sanitário" em todo o território argentino por causa do surgimento de suínos contaminados por humanos com o vírus A(H1N1). A transmissão ocorreu em uma granja no interior da província de Buenos Aires cuja localização exata não foi divulgada. Este é o primeiro caso com tais características confirmado oficialmente em todo o mundo. Semanas atrás surgiram suspeitas sobre um caso similar no Canadá. Porém, as autoridades canadenses não confirmaram oficialmente o contágio. "O fato de estar em estado de alerta não implica alto risco. É simplesmente saber que a doença pode aparecer em qualquer outro estabelecimento", afirmou Jorge Dillon, diretor de sanidade animal do Senasa. Segundo Dillon, essa nova situação "não traz nenhum tipo de inconveniente à saúde pública". Dillon também sustentou que não há riscos que humanos transmitam a gripe a seus animais domésticos. O estado de alerta, afirmou, serve para fortalecer as ações de prevenção e vigilância e dá ao organismo poderes para "adotar ações sanitárias e técnicas extraordinárias e de biossegurança". O Senasa declarou que não há risco no consumo de carne suína e derivados. A notícia aumentou a preocupação pela gripe suína na Argentina, país que até ontem tinha 157 mortes. A prevenção para evitar que o vírus se espalhe provocou a suspensão da tradicional cerimônia de homenagem às 85 pessoas mortas no atentado realizado em 1994 contra a associação beneficente judaica AMIA, em pleno centro portenho. Os planos de férias dos argentinos também estão sendo afetados. Segundo uma pesquisa da consultoria Mindshare, dos 76% dos argentinos que não viajarão em suas férias, 14% apontam a gripe como motivo. O governo da província de Buenos Aires determinou que médicos e enfermeiras dos hospitais públicos receberão um bônus adicional de US$ 200 em agosto, como compensação pelo trabalho adicional e o risco de lidar com a doença. PROIBIÇÕES O governo da província de Catamarca, no oeste da Argentina, anunciou a proibição de festas privadas e familiares com mais de 20 pessoas, para evitar o contágio da gripe suína. Na província de Mendoza o governo determinou a proibição da entrada de menores de 18 anos em todos os espaços fechados de acesso público onde sejam realizadas atividades sociais, comerciais ou de lazer.