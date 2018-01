Por uma boa viagem coletiva

Sou um ?desmotorizado? por opção ? ou melhor, por falta de, já que não posso escolher entre dirigir bem e dirigir mal. ?Braço? confesso, utilizo diariamente o tortuoso transporte coletivo da Capital. Tortuoso não apenas pela precariedade do sistema, mas também pela precariedade de alguns de seus usuários. Disse na coluna anterior que já flagrei uma fulana cortando as unhas do pé em pleno vagão do metrô. Mas a grosseria sob rodas públicas não precisa ser tão extrema para acabar com o humor do passageiro. Um exemplo? Longas conversas ao celular. Acredite: no ônibus lotado, com o sol queimando cérebros e o mormaço ensopando cuecas, ninguém quer saber da sua vida. Ninguém. Passar mais de cinco minutos falando no aparelhinho, em alto e bom som, sem a menor cerimônia, é sacanagem. Mancada que deveria valer pontos a menos em entrevista de emprego. No Vila Brasilândia 975A, já peguei uma senhora que ficou horas dando bronca na filha via celular. Rude pacas! Se o assunto for inadiável, pelo menos, diminua o tom. Fale baixo. Mostre que você se preocupa com a boa viagem alheia.