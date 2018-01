Por que tanta violência entre os jovens?

Fator idade: Adolescência é um segundo parto, uma fase de auto-afirmação, testes, drogas, desafios, ousadias, prepotência, radicalismos a ponto de eu usar o nome de Onipotência Juvenil, mania de Deus do jovem. Fator Social: A sociedade vive num clima horroroso de insegurança física, das autoridades impotentes gerando impunidade que é um prêmio aos "espertinhos" e delinqüentes. A descarada roubalheira e vergonhosa impunidade que reina na nossa classe política é um estímulo social para os abusos e a criminalidade. Fator educação: Os pais não estão educando quando atendem todas as vontades dos seus filhos e em nome do prazer a qualquer custo, sem assumir as conseqüências. Assim, crescem sem respeitar a autoridade dos pais, a integridade do próximo, acabando já com a cidadania familiar. Nas ruas, exageram o que sempre fizeram em casa. Negligência dos pais: Argumentando ficar pouco tempo com os filhos, os pais não acompanham de perto o que eles fazem para não aborrecê-los. A realidade dos filhos acaba se distanciando cada vez mais dos sonhos dos pais, que ficam sem saber o que eles "aprontam". Covardia dos tiranos: Por que cada um dos jovens que agrediu a mulher no ponto do ônibus não agrediu um homem do seu tamanho? Por que escolher a vítima inferiorizada? Mulhere sozinha? ... não era prostituta? Era doméstica? Então, foi engano... *Psiquiatra e Psicodramista