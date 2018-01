Por dentro dos outlets

Marcia Mello: a estilista abriu sua outlet. Oferece peças de coleções anteriores com descontos entre 50% e 80%. Exemplos: vestido - que na loja sairia por R$ 198,00 -, R$ 89,00; tricô, de R$ 158,00 por R$ 69,00; casacos, de R$ 179,00 por R$ 59,00. O novo endereço conta com provador, mas não faz troca. Aberto de segunda a sexta, das 9h30 às 18h; e sábados, das 9h30 às 16h. Endereço: R. João Cachoeira, 1.125, Itaim Bibi, tel.: 3044-2939.

Alcaçuz: vestidos de festa, sapatos e acessórios. Regata dupla, de R$ 288,00 por R$ 92,00; bermudas de algodão, nas cores branca e caramelo, de R$ 358,00 por R$ 154,00; vestidos de seda, de R$ 728,00 por R$ 290,00, e vestidos de chifon de seda com tule de seda (em várias cores), de R$ 1.560,00 por R$ 680,00. Tem provador e não faz troca. De segunda a sexta, das 9h às 19h; e sábados, das 9h às 15h. Endereço: R. Clodomiro Amazonas, 889, Vila Olímpia, tel.: 3846-5136.

Blue Beach: peças de moda praia de coleções passadas por preços convidativos. Biquínis e maiôs (para adultos) estão por volta de R$ 35,00; os infantis variam de R$ 15,00 a R$ 20,00. As saídas custam entre R$ 10,00 e R$ 25,00 - ou R$ 10,00 as infantis. Tem provador e faz troca. De segunda a sexta, das 8h30 às 18h. Endereço: Av. Nova Cantareira, 698, Tucuruvi, tel.: 2281-0011.

Breton Actual Outlet: móveis para áreas internas e externas, vasos, luminárias, quadros, esculturas, tapetes e espelhos. Os descontos variam de 40% a 50%. A namoradeira Palm Spring, com tela fechada branca e estrutura de alumínio branco fosco, que custava R$ 1.775,00, sai por R$ 798,00; poltrona Fixa Day Dream, de R$ 1.561,00 por R$ 702,00; sofá Rodes três lugares, de R$ 4.145,00 por R$ 2.072,00. Não faz troca e entrega gratuitamente até 100 km de distância. De segunda a sexta, das 10 às 22 horas; sábados, das 10 às 20 horas, e domingos, das 12 às 19 horas. Endereço: Shopping Emporium ABC, Av. Dr. Rudge Ramos, 790, Via Anchieta, saída 13B, São Bernardo do Campo, SP, tel.: 4362-5244.

Cinerama: colchas, lençóis, capas para almofadas, mantas para sofás, porta-travesseiros, porta-guardanapos, futons, jogos americanos, trilhos de mesa, cortinas, entre outros itens para casa. Há uma grande variedade de produtos importados da Índia, China e Turquia. As capas para almofadas quadradas com 45 cm, de algodão 100%, custam R$ 27,80; tapete 60 cm x 90 cm em algodão, R$ 56,30. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e sábados, das 8 às 14 horas. Endereço: R. Catão, 129, Lapa, tel.: 3862-7960.

Collettivo Outlet: oferece até 80% de desconto em peças de marcas como Andrea Simioni, Apego, Atelier das Três, Edalhio, Cala Lily, Flavia Fragoas, Iódice, Martinnegra, Tereza Santos e Vivian Bógus. Vestido de tricô Tereza Santos, R$ 88,50; camisa em tricoline Flavia Fragoas, R$ 39,90, e biquíni da mesma marca, R$ 25,00; calça jeans Iódice, a partir de R$ 90,00. Tem provador e não faz troca. De segunda a sexta, das 10 às 19 horas; sábados, das 11 às 15 horas. Av. Sumaré, 618, Perdizes, tel.: 3892-7328 e 3892-7330.

Divino Espaço: peças de coleções descontinuadas, como louças, objetos decorativos, velas, talheres, copos, taças, castiçais e sousplats. Fica no subsolo da loja. Os pratos de cerâmica e porcelana, avulsos, custam entre R$ 11,20 e R$ 13,20; as xícaras de café em cerâmica e porcelana, entre R$ 9,60 e R$ 15,60, e as taças de vidro e cristal, de R$ 16,00 a R$ 23,60 cada. Não faz troca. De segunda a sexta, das 10 às 19 horas; sábados, das 10h às 13h30. Endereço: Al. Jauaperi, 45, Moema, tel.: 5051-1268.

Equus Jeans: peças da grife de coleções passadas. Vestidos a partir de R$ 49,00; calças jeans femininas por R$ 79,00, e tops por R$ 39,00. De segunda a sábado, das 10 às 22 horas; domingos, das 12 às 20 horas. Endereço: Av. Águas de São Pedro, 149, Cantareira, tel.: 2973-8461

Huis Clos: roupas femininas em geral, inclusive vestidos de festa, sapatos e acessórios. Há tops por R$ 116,00 - antes custavam R$ 462,00 - e bermudas a R$ 50,00. Vestidos de R$ 3.322,00, na outlet custam R$ 831,00. Tem provador e não faz troca. De segunda a sexta, das 10 às 19 horas; sábados, das 10 às 14 horas. R. do Bosque, 185, Barra Funda, tel: 3392-1600.

Jorge Alex: criado a pedido das próprias clientes, o espaço fica no fundo da loja e seus produtos têm descontos de até 80%. Mercadorias que na loja custavam R$ 129,00 saem por R$ 29,00, como o sapato peep toe amarelo de verniz. Não fazem troca. De segunda a sexta, das 9 às 20 horas; sábados, das 9 às 19 horas; domingos, das 11 às 19 horas. Endereço: R. Alfredo Pujol, 1269, Santana, tel.: 3321-7700.

King 55: camisetas, calças, bermudas, vestidos e acessórios da marca. As camisetas custam, em média, R$ 29,00, e as calças, a partir de R$ 79,00. De segunda a sábado, das 10 às 20 horas. Tem provador e faz troca. Endereço: R. Doutor Virgilio de Carvalho Pinto, 190, Pinheiros, tel.: 3083-1151.

Le Postiche: bolsas, artigos de viagem e acessórios. A outlet fica dentro da própria loja e tem descontos de até 70%. Há cintos femininos por R$ 9,99; bolsas de couro por R$ 59,99 e malas diversas, como a Silhoutte da marca Samsonite, a R$ 789,99 - na loja convencional custava R$ 989,99. De segunda a sexta, das 10 às 21 horas; sábado, das 10 às 20 horas; domingo, das 10 às 19 horas. Não faz troca. Endereço: Av. Prof Ascendino Reis, 965, Moema, tel.: 5082-4388.

Mix Store: peças de grifes famosas como Salsa, Fórum Lingerie, Erika Ikezili, Doox, Tommy Hilfiger, Ecko, Pólo UK, Les Filós. Biquínis da marca Salsa a partir de R$ 29,90, e camisetas da marca americana Ecko por R$ 59,90 (promoção do mês, geralmente saem por 79,90). Tem provador e aceita troca. De segunda a sexta, das 10 às 19 horas; sábado, das 10 às 18 horas; domingo, das 12 às 18 horas. Endereço: R. Jamanari, 330, Morumbi, tel.: 3501-6513.

MOB off price: diversos itens de moda feminina de uma ou duas coleções passadas. Há calças jeans e vestidos a partir de R$ 69,00, e t-shirts a partir de R$ 25,00. Tem provador e faz troca. De segunda a sexta, das 9 às 20horas; sábado, das 9 às 19 horas; domingo e feriado, das 10 às 16 horas. Endereço: R. João Cachoeira, 1448, Itaim Bibi, tel.: 3045-0605.

Puma: calças, camisetas, tops, bermudas, shorts femininos e masculinos, entre outras peças, além de acessórios e tênis. Bolsa da linha Golf, de R$ 254,00 por R$ 178,00; tênis linha Evolution Feminino, de R$ 298,00 por R$ 148,00, e sapatilha feminina da linha Motion, por R$ 184,00. Não tem provador e não faz troca. De terça a sábado, das 10 às 20 horas; domingo, das 11 às 17 horas. Endereço: R. Marechal Deodoro, 2690, São Bernardo do Campo, tel.: 2177-2477.

Rip Curl: roupas masculinas, femininas e esportivas da marca, como bermudas, camisetas, calças, vestidos, tops, malhas e biquínis. As camisetas masculinas custam a partir de R$ 34,90, e os biquínis e blusinhas femininas, a partir de R$ 29,90. Têm provador, e aceitam trocas. De segunda a sexta, das 10 às 20 horas; sábado, das 10 às 18 horas. Endereço: R. Dr. Antonio Bento, 265/269, Santo Amaro, tel.: 5523-9753.

Spot Shoes: sapatos femininos e masculinos, incluindo calçados com toque esportivo, como tênis e sapatênis, de coleções passadas, todos da marca própria. O preço médio dos calçados varia de R$ 19,99 a R$ 29,99. Fazem trocas. De segunda a sábado, das 9 às 21 horas. Endereço: Av. Itaberaba, 1813, Freguesia do Ó, tel.: 3991-8809.

Trousseau Off: lençóis, colchas, gifts, homewear, etc., de coleções anteriores, além de uma linha própria feita exclusivamente para ser vendida nesta loja, com estampas geométricas e florais. Os descontos ficam entre 20% e 40%. Jogo de lençóis italiano estampado, para cama de casal, de R$ 810,00 por R$ 486,00. Pode-se encontrar fronhas avulsas a partir de R$ 22,00. De segunda a sexta, das 10 às 19 horas; sábado, das 10 às 17 horas. Endereço: R. João Cachoeira, 1486, Vila Olímpia, tel.: 3849-4638 e 3045-4179.