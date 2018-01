Pomar de outono

Tartare de salmão

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

800 g de filé de salmão fresco, sem pele

1/2 abacate, grande e maduro

1 maçã vermelha, grande

suco de 1/2 limão siciliano

1/2 cebola roxa

azeite de oliva extravirgem

vinagre de maçã, a gosto

sal e pimenta-do-reino moída na hora, a gosto

algumas ciboulettes (cebolinha francesa) para decorar

Preparo: 1. Corte o filé de salmão em cubos (entre 0,5 e 1 cm, mas todos do mesmo tamanho). Reserve. 2. Descasque o abacate e corte-o em cubos do mesmo tamanho do salmão. Pingue algumas gotas do suco do limão siciliano para que ele não escureça. Reserve. 3. Corte a maçã vermelha, com a casca, em cubos - ou, se preferir, em Juliana (lâminas bem finas). Pingue algumas gotas do suco do limão siciliano para que não escureça. Reserve. 4. Pique a cebola roxa, em pedaços bem pequenos. 5. Misture todos os ingredientes, e tempere a gosto com azeite, vinagre, sal e pimenta. 6. Distribua em taças e decore com ciboulette. Sirva imediatamente.

Custo: médio

Grau de dificuldade: fácil

As receitas Tartare de salmão e Mil camadas de chuchu são da chef Márcia de Paula, da Ideia Gourmet (tel.: 3021-7111; www.ideiagourmet.com.br). E a receita Torta ganache de banana é da chef Roberta Nepomuceno, do restaurante Trio (R. Gomes de Carvalho, 1,759, Vila Olímpia, tel.: 3757-3333)

Mil camadas de chuchu

Tempo de preparo: 60 minutos

Rendimento: de 4 a 6 porções

Ingredientes:

4 chuchus

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

1 cebola picada

500 g de carne moída

sal e pimenta-do-reino moída na hora, a gosto

3 tomates, sem pele nem sementes, picados

250 ml de vinho branco

1 folha de louro (opcional)

4 colheres (sopa) de farinha

de pão

2 ovos

2 colheres (sopa) de salsinha picada

250 g de parmesão ralado

750 ml de molho bechamel (molho branco)

Preparo: 1. Descasque os chuchus e corte-os em rodelas de 1 cm de espessura. 2. Cozinhe as rodelas de chuchu em água fervente, salgada, até ficarem al dente. Escorra e retire o excesso de água com papel toalha. Reserve. 3. Derreta a manteiga e refogue a cebola até dourar. Acrescente a carne moída e refogue até ficar dourada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. 4. Junte à carne moída os tomates picados e, em seguida, o vinho branco. Coloque a folha de louro se desejar. 5. Deixe a carne cozinhar, em panela destampada, por 30 a 40 minutos. 6. Acrescente à carne pronta 2 colheres de sopa de farinha de pão, as claras ligeiramente batidas e a salsinha picada. Misture bem. Reserve. 7. Misture 2/3 do queijo ralado ao molho bechamel, e acrescente as 2 gemas. 8. Monte as mil folhas de chuchu em ramequins individuais da seguinte maneira: polvilhe as 2 colheres de sopa restantes da farinha de pão no fundo dos ramequins. 9. Alterne uma rodela de chuchu, a carne moída, o molho bechamel. Termine com o molho bechamel. 10. Polvilhe o 1/3 restante do queijo parmesão ralado e leve ao forno para aquecer e dourar, por cerca de 15 minutos.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil

Torta ganache de banana

Tempo de preparo: 30 minutos (mais o tempo de congelamento)

Rendimento: 8 porções

Ingredientes:

Massa:

2 pacotes de bolacha maisena triturada no liquidificador

200 g de manteiga em temperatura ambiente

Ganache:

200 ml de creme de leite fresco

200 g de chocolate meio amargo

Cobertura:

1 xícara (chá) de doce de leite

8 a 10 bananas nanicas

500 ml de creme de leite fresco

4 colheres (sopa) rasas de açúcar

Decoração:

100 g de chocolate ao leite

100 g de chocolate branco

Preparo: 1. Misture a bolacha e a manteiga, e forre uma forma com fundo falso. Coloque no congelador. 2. Faça o ganache: coloque o creme de leite na panela e leve ao fogo brando. Assim que esquentar, junte o chocolate derretido e mexa até unir. Não precisa ferver. 3. Espere esfriar, espalhe sobre a massa e leve novamente ao congelador por 4 a 5 horas, até que esteja bem congelada. 4. Retire do congelador e espalhe sobre o ganache o doce de leite. 5. Corte as bananas em rodelas fininhas e coloque sobre o doce de leite. 6. Prepare o creme chantilly: bata o creme de leite fresco com o açúcar e espalhe sobre as rodelas de banana. 7. Decore com os chocolates ao leite e branco, raspados, e sirva.

Custo: médio

Grau de dificuldade: fácil