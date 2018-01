Uma pesquisa do Instituto do Coração comprova que, em dias poluídos, cresce em até 15% o número de mortes por ataques cardíacos. Durante dois anos, foram analisadas 12 mil mortes por enfarte em São Paulo. Em dias com maior concentração de poluentes e qualidade do ar ruim, a ocorrência de panes no miocárdio aumentou entre 10 e 15%.