Polpetone de quibe com provolone

Ingredientes:

300 g de carne moída (patinho)

300 g de trigo para kibe

Alho em pasta, a gosto

Cebola picadinha (à brunoise)

Folhinhas de hortelã rasgadas

Pimenta comari amassada

a gosto

Sal

16 fatias de queijo provolone

2 ovos batidos

Farinhas de trigo e de rosca para empanar

4 xícaras de molho de tomate

Rodelas de tomate

Preparo

1. Deixe o trigo de molho em água fria por 20 minutos. Esprema bem e misture com a carne moída, o alho e a cebola picadinha, a hortelã, o sal e a pimenta comari amassada. 2. Faça uma bola com a massa do quibe e amasse no formato de um hambúrguer. Coloque no seu interior uma fatia de queijo provolone. Molhe a palma das mãos com água para não grudar e facilitar o acabamento. Passe cada hambúrguer na farinha de trigo, ovos batidos e, por fim, na farinha de rosca. 3. Frite-os em fogo baixo para que fiquem completamente cozidos em seu interior. Escorra. 4. Espalhe o molho de tomate em uma assadeira, sobreponha os polpetones e, em cima de cada um deles, coloque mais uma fatia de provolone e uma rodela de tomate. 5. Leve ao forno para que o provolone e o tomate deem uma leve gratinada. 6. Ao servi-los, guarneça em cima de cada um deles uma colher de sopa de "tapenade de azeitonas verdes."

Rendimento: 8 polpetones.

Tapenade de azeitonas verdes

Ingredientes:

18 azeitonas verdes (sem caroços)

4 filés de anchova de boa qualidade

1 colher de sopa de alcaparras espremidas e escorridas

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho

1 colher de sopa de suco de limão

Raminhos de tomilho e pimenta do reino a gosto

Preparo: Junte todos os ingredientes no processador e bata até obter uma pasta cremosa e consistente. Mantenha em geladeira.

