Polícia apura suposto desaparecimento de bebê

A Polícia Civil de São Paulo investiga o suposto desaparecimento de um dos bebês gêmeos da professora Andresa Calixto Sales, no último dia 27 de fevereiro, no hospital estadual Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. A Secretaria de Estado da Saúde também abriu uma sindicância sobre o caso e solicitou apuração do Conselho Regional de Medicina (Cremesp) sobre a conduta dos médicos da unidade. Segundo a secretaria, a informação repassada pelo hospital é de que Andresa, de 35 anos, teria dado à luz a apenas uma criança. A professora e sua família afirmam, no entanto, ter o resultado de três ultrassons que comprovariam a gravidez de gêmeos do sexo masculino, o último feito no próprio serviço estadual pouco antes da cesárea - os outros teriam sido feitos em outras unidades, mas a família só deverá apresentá-los na próxima semana porque perdeu as cópias ao mudar de residência. Outros exames, no entanto, que mostrariam dados sobre os batimentos dos corações dos dois bebês, já foram apresentados à polícia e ao Ministério Público, afirma a família. Segundo o hospital informou à família, no entanto, o ultrassom feito em suas dependências estaria errado. A família afirma ainda que avaliações médicas do pré natal atestaram que cada um dos bebês teria em torno de dois quilos. A criança que foi levada para casa por Andresa tem cerca de 3 quilos, diz o avô. Em razão disso, também já foi solicitado um exame de DNA do bebê que está com a família. "Se a outra criança está viva, queremos recuperar, e se estiver morta, queremos saber", afirmou o avô paterno da criança que nasceu, Moisés Triano, de 45 anos. A família destacou ainda que os exames já foram mostrados a especialistas independentes que confirmaram a gravidez de gêmeos. A professora está internada por causa de uma infecção nos pontos da cesariana, informou ainda a família. Atualmente ela não exerce a profissão, e seu marido, Rodrigo Triano, de 21 anos, está desempregado. Ontem ele estava ao lado da mulher no hospital e não pôde falar com a reportagem. ERROS DE INTERPRETAÇÃO Consultado pelo Estado, o ginecologista e obstetra Waldemir Rezende explica que erros de interpretação podem acontecer em um exame de ultrassom, mas a probabilidade de o mesmo erro ocorrer nos exames seguintes é quase nula. "É possível haver erro do profissional ou de um equipamento de má qualidade", diz. "Até o final do primeiro trimestre e o início do segundo pode acontecer; depois disso, não." FRASES Moisés Triano Avô paterno da criança "Se a outra criança está viva, queremos recuperar, e se estiver morta, queremos saber" Waldemir Rezende Ginecologista e obstetra "É possível haver erro do profissional ou de um equipamento de má qualidade. Até o final do primeiro trimestre e início do segundo pode acontecer, depois disso não"