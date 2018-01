Polícia apura morte de bebê em pronto-socorro

Um bebê de 2 meses morreu na madrugada de anteontem no pronto-socorro Seisa, em Guarulhos, na Grande São Paulo, após sofrer parada cardiorrespiratória. Os pais da criança, Cristiane Hermínio dos Santos, de 24 anos, e Ricardo Hermínio Saturnino, de 31, suspeitam de erro médico. Representantes do hospital afirmam que a parada cardiorrespiratória teria sido causada por aspiração de leite durante a amamentação. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Guarulhos como homicídio culposo. Segundo informações do boletim de ocorrência, a menina Miriã Hermínio Saturnino chegou ao hospital às 20h45 de sábado com febre alta e dor de ouvido. Após diagnóstico de pneumonia, a médica que atendeu a criança teria prescrito os antibióticos amicacina e cristalina e também o antitérmico dipirona. Por engano, a auxiliar de enfermagem teria administrado aminofilina, um broncodilatador usado no tratamento de asma e insuficiência respiratória. A mãe da menina conta que assim que recebeu os medicamentos Miriã passou mal e morreu logo em seguida. Ela amamentava a filha quando a enfermeira foi trocar a primeira dose de soro. "Quando ela colocou a segunda dose, a bebê já foi ficando sem fôlego." Cristiane conta que a filha foi então levada para outra sala e, quando foi atrás, ouviu uma discussão entre a enfermeira que aplicou o medicamento e a médica que atendeu a menina. "A médica disse ?você é louca??, enquanto segurava a ampola com o medicamento na mão", conta a mãe. "É mentira que minha filha chegou ao hospital com febre alta. Ela tinha apenas uma dor de ouvido. Não tenho certeza se foi erro médico. Só sei que Miriã chegou bem ao hospital, sorrindo, e saiu morta", diz Cristiane. O gerente-técnico da Seisa, Dárcio Damiani, diz que a mãe foi levada a acreditar na hipótese de erro médico por causa de uma falha de comunicação entre a médica e a enfermeira. "Ao relatar à médica os medicamentos administrados em Miriã, a enfermeira se confundiu e disse aminofilina. A médica então disse que não havia prescrito esse medicamento, mas logo a enfermeira percebeu o engano e se corrigiu. Eu vi a relação de antibióticos receitados e está tudo perfeitamente normal para um quadro de pneumonia. " Damiani diz ainda que a parada cardiorrespiratória provavelmente foi causada por aspiração de leite materno. "Quando foi feito o atendimento de urgência, foi aspirada a traquéia da menina e saiu uma grande quantidade de leite." A ampola do medicamento supostamente aplicado por engano foi apreendida e encaminhada para perícia, assim como duas folhas de papel timbrado do hospital com o relato da evolução médica da criança e a relação de medicamentos prescritos. O laudo do Instituto Médico Legal deve demorar pelo menos 30 dias para ficar pronto.