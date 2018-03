Poesia produzida durante a ditadura militar inspira sarau em SP

Vista da Casa das Rosas na Avenida Paulista, no centro de São Paulo, iluminada durante a noite. Foto: Evelson de Freitas./AE

Durante a ditadura militar no Brasil, não foram poucas as tentativas de impedir a produção cultural dos artistas do País. Mesmo assim, da repressão veio a arte. Com o objetivo de resgatar poemas que falam ou se inspiraram nos 21 anos desse período, a Casa das Rosas promove neste sábado, 13, o sarau Poesia sem quartel.

O evento tem curadoria de Hamilton Faria e Luiz Roberto Guedes e como convidados, os escritores e poetas Álvaro Alves de Faria, Celso de Alencar, Dalila Teles Veras, Hamilton Faria, José Carlos Brito, Luiz Roberto Guedes, Renata Pallottini, Roniwalter Jatobá e Rubens Jardim.

Os artistas que cresceram sob a sombra do regime militar interpretam seus escritos de denúncia dos anos de chumbo. A maioria participou de movimentos poéticos importantes na época, outros foram censurados.

Serviço

Sarau Poesia sem quartel

Sábado, 13 de agosto, às 19h

Casa das Rosas - Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura

Avenida Paulista, 37