''Playmo-Bíblia'' causa polêmica na Alemanha

Um pastor evangélico alemão que há mais de dois anos reproduz cenas bíblicas com bonecos Playmobil e as publica na internet despertou a ira da fabricante dos brinquedos, a também alemã Geobra Brandstätter. No mês passado, a empresa entrou em contato com o pastor Markus Bomhard e pediu que ele parasse de citá-la no site, chamado Playmo-Bible, e de alterar os bonecos. Mas, ontem, a Geobra Brandstätter afirmou que busca um acordo com Bomhard, que publicou em seu site uma nota com elogios do papa Bento XVI, por "facilitar o acesso às Escrituras de uma maneira divertida". Mais do que o desrespeito a direitos autorais, o que incomoda a empresa é o fato de os bonecos serem "mutilados" para a criação das cenas. Em nota, afirmou que "os braços (dos bonecos) foram deformados para serem pregados a uma cruz". Além disso, para representar Adão e Eva, Bomhard pintou bonecos para simular nudez (mas com as providenciais folhas de parreira). Bomhard havia retirado o site do ar, mas com a nova disposição da empresa em colaborar, ele busca alternativas para continuar com seu hobby.