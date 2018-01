Plastik: galeria & toy art

Na Melo Alves será aberta uma nova galeria dia 11: a Plastik, da colecionadora Nina Sander, pupila de Baixo Ribeiro da Choque Cultural. Seguindo os preceitos da galeria underground, vai trabalhar para fazer rodar de maneira acessível a arte feita por artistas emergentes. Marcelo Rosembaum, arquiteto que calça seus projetos no conceito popular revestiu a Plastik com 200 portas de demolição dando um efeito mundo de Alice. No térreo é a loja, onde além de brinquedos de vinil feitos por artistas gringos como Frank Kosik e Yoshitomo Nara, serão vendidas obras exclusivas de artistas brasileiros. Gustavo Godoy fez uma série de 15 latinhas de sardinha com miniinstalações dentro que discute a cultura enlatada que se consome hoje em dia. Em breve sairão toys feitos em parceria com a Choque, que entra com o material criativo para a Plastik produzir. No mezanino, a galeria terá exposições a cada dois meses. A primeira é de Artus e Julien, franceses que estão causando em Paris com sua vibe Brooklyn/NYC. Disco Amanhã a Disco comemora 6 anos na Daslu em festa para 1.200 pessoas. O inglês Jay Hannan - ex-Lazy Dog - toca com Michel Saad e Alê Reis, que assume pista no terraço ao alvorecer. Filtro Há uma lupa sobre quem anda pelos jardins. A agência AG407 lança com a estilista Isabella Giobbi o isbellablog.blogspot.com para radiografar tendências de rua. Também mostra moda street de NY, Paris e Tóquio. Em 5 Bom momento para aumentar a coleção de arte: em dezembro a Galeria Oeste vai abrir também aos domingos, de 11 às 15 h e dividirá o valor das obras em até cinco vezes. Fica no 618 da Mateus Grou. Mais um Ritz Erika e Carlinhos Jereissati levantarão em 2007 uma torre com 11 andares no Iguatemi - e uma pérola do novo prédio será o Ritz, que há 25 anos é restô cool da chiqueria, gataria e da turma cabeça de São Paulo. Será o terceiro Ritz. O primeiro, da Franca, foi concebido em 81 por Maria Helena Guimarães e tinha Sergio Kalil atrás do balcão pilotando drinks. Em 2000, com Carlos Kalil, nasceu o da Jerônimo. Em breve, o baby Ritz abrirá no shopping. Al mare Marcos Campos juntou um time ótimo para investir em entretenimento em Floripa. Com Mario B. Garnero, Rico Mansur, Roger Rodrigues e o canadense Jeffrey Jah - sócio da Lotus e Double Seven de NY - abrirá os bares Km 7 e Beach Cafe de La Musique, que terá cozinha de frutos do mar do Peixaria, de Garnero. O inglês Pete Tong fará o som dia 26. E Erick Morilo chegará para uma temporada de 20 dias de sol, house e mar. Cafuné x 2 A família Jorge amplia a Cafuné. Num casarão da Alves Guimarães, Mariana Jorge instalará a nova produtora, dividida em Cafuné Filmes e Produções, que fará estratégia para artistas. Pela primeira, dirige Fernanda Lima num DVD sobre práticas de ioga. Pela segunda produz Nova América, novo disco de Seu Jorge, que em janeiro vai para a Irlanda rodar o longa The Scapist, com Joseph Fiennes. 5 minutos com Ian Schrager Com a abertura do The Gramercy Park (no 2 da Lexington, em NY), Ian decreta o fim da era dos hotéis-design - um conceito copiadíssimo, criado por ele nos anos 90. A sala rosa do novo hotel virou point. Amanhã, Ian abre na cobertura do prédio um clube megaprivé e, em janeiro, o esperado restô Park Chinois. Schrager fala à coluna sobre o Gramercy - e sobre a importância da individualidade 1. Você anda dizendo que a era dos hotéis design acabou... Os hotéis-design viraram regra. Deixaram de ser especiais. Hoje, para ter sucesso, é preciso celebrar a idiossincrasia. Ao pensar em uma novo modelo entreguei o Gramercy para Julian Schnabel (o artista plástico fez o layout e decorou todas as áreas) para fazer um hotel antidesign, que é como uma impressão digital: difícil de copiar, único. Não tem estilo é como um loft de artista: colorido, com ladrilhos hidráulico, toques marroquinos. 2. E por que Schnabel? Porque ele é como os artistas renascentistas, como Michelangelo, que esculpia, pintava. Tem estilo e faz tudo: dirige filmes, pinta, é da Gagosian Gallery e até talhou alguns móveis. E somos também amigos de longa data. 3. Amigo dos tempos do Studio 54? Aliás, o clube representava o espírito dos anos 70; o Royalton e o Morgan o dos anos 80, seus hotéis Delano e Mondrian o dos anos 90. O que o Gramercy Park tem em relação ao atual espírito? O individualismo, que está no ar. O hotel é original como Warhol, cuja maior colaboração para as artes foi eliminar a pretensão dela. Pensamos nele ao lotar o hotel de obras suas e de Cy Twombly, Basquiat, Hirst. Acho incrível a idéia de oferecer às pessoas a experiência de conviverem com obras sem precisarem estar num ambiente estéril de museu. 4. Gramercy é diferente no look, mas na prática é como os hotéis-design. O movimento do salão rosa (badalado por artistas e advogados do high de Manhattan) gera aquele clima infernal de lobbies festivos. Não era para ser superexclusivo? E é. No serviço! Criei um microcosmos de NY no hotel. Entrego pratos do Nobu, Balthazar e Gourmet Garage nos quartos. Quanto ao movimento, vou restringir sutilmente. Amanhã abro no topo um club ultraprivé, com um café vienense do início do século, que será aberto ao público aos poucos, em março, quando também inauguro o Park Chinois, que será o melhor chinês de NY. Estou trazendo todos cozinheiros da China, a pedido do chef Alan Yau. A questão hoje é oferecer o ubberpremium, dar o que ninguém pode dar. Sabe que... »Vicente Amorim, assim como seu pai-ministro, Celso Amorin, está empenhado em ampliar relações exteriores. Sócio da Mixer, prepara com ajuda da Fundação Japão o filme Corações Partidos, baseado no livro de Fernando Morais sobre a organização nipo que matava japoneses da colônia brasileira que acreditavam que o Japão tinha sido derrotado na 2ª Guerra Mundial - e maluco é que 80% pensava que o País tinha vencido. O roteiro é de David França Mendes. Na Alemanha, Vicente está ligado ao ator Viggo Mortensen com quem rodará Good, sobre bons homens que viveram o caos do socialismo »O estilista Felipe Eiras entra para o time de Fátima Lomba como diretor criativo da Novamente »O galerista francês Emanuel Perrotin e Lapo Elkann, neto de Gianni Agnelli, desembarcam no Brasil para temporada de casamentos do high carioca. Sábado, Helcius Pitanguy casa-se com a advogada italiana Beatrice Calzini numa capela a 5 minutos da Ilha dos Porcos Grande, onde terá festa com Dudu Garcia no som. Dia 16, Constança Teixeira de Freitas, sócia do showroom DCollection, casa-se com Thierry Costes, herdeiro do grupo hoteleiro parisiense - que procura um spot para erguer um hotel no Rio de Janeiro »A jovem chef Mariana Conde faz amanhã participação especial na cozinha do Pinoli »O M992 GLX Centennial, da New Balance, fez história no mercado de tênis há 25 anos quando foi o primeiro a custar mais de US$ 100. É feito de pele de porco, única transpirável. É cool até hoje, mas quase impossível de achar abaixo do 38. Pela comemoração de seus 100 anos, a NB reedita o tênis - e a Track?n Field tem, por R$ 959, edição limitada »CK recebe o jeans Original, super skinny, usado por Kate Moss na campanha da marca. Só 200 pares »Depois de quatro anos no Rio, Ernani Nunes volta a São Paulo. É o novo diretor da Cine. Colaboração: Ana Carolina Fialho