Plantas para...

Iniciantes: prefira as nativas, que não precisam de adubos e resistem a pragas regionais. Raul Cânovas sugere a Maria Sem Vergonha. O clima de São Paulo: flores e plantas de cor amarela, bromélias e árvores como geribá e ipê. "A trepadeira cipó de São João, que dá uma flor laranja, e a tumbérgia, de flores azuladas, também são boas opções", destaca Cânovas. Ambientes internos: as palmeiras na fase juvenil crescem na sombra da planta mãe, por isso vivem bem em ambientes internos quando jovens. Bromélias, orquídeas e samambaias são plantas de sombra também, mas é bom lembrar que todas devem receber alguma iluminação, mas não sol direto.