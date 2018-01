Planos de saúde são reprovados pela ANS

Os planos de saúde de cerca de 9 milhões de brasileiros estão abaixo do nível mínimo de qualidade exigido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Levantamento do órgão revela que, em 2007, essas empresas - responsáveis por cerca de 20% de 45 milhões de beneficiários no País - não atingiram a nota mínima para serem consideradas medianas. Participaram da pesquisa 1.327 operadoras ativas em 2007. Outras 482 nem chegaram a ser avaliadas - por não enviarem o mínimo de informações necessárias para a agência - e receberam nota zero. A avaliação atribuiu notas de 0 a 1. Para serem consideradas medianas precisavam de pelo menos 0,4. Alguns dos critérios avaliados para a classificação foram a estrutura de atenção à saúde disponível aos beneficiários, o nível de satisfação relatado por eles e a condição econômica das empresas. "As operadoras de cerca de 20% dos beneficiários mostraram que não estão oferecendo um serviço de qualidade", diz o coordenador do Programa de Qualificação da ANS, Afonso Teixeira Reis. A lista dos planos pode ser consultada na internet (www.ans.gov.br). A próxima fase é a fiscalização das operadoras reprovadas pela avaliação. PROTOCOLOS A interferência de operadoras na liberdade de prescrição médica de exames e tratamentos levou a Associação Médica Brasileira a assinar um convênio com a ANS para a elaboração de diretrizes clínicas. O objetivo é estabelecer 80 protocolos. A AMB já havia editado outras 400 diretrizes, mas elas não vinham sendo cumpridas integralmente.