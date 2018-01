Planos de saúde devem ao SUS R$ 3,8 bilhões

Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) revela que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deixou de cobrar dos planos de saúde R$ 3,8 bilhões entre 2001 e 2008. O valor é referente a atendimentos de média e alta complexidade, como hemodiálise, e exames como ressonância magnética, feitos no Sistema Único de Saúde para pacientes portadores de planos e seguros. Pela lei, todas as vezes que um usuário de plano é atendido na rede pública, há a possibilidade de o SUS receber o reembolso das operadoras. Mas os valores podem ser muito maiores. Segundo o ministro Valmir Campelo, relator do processo, se somados outros procedimentos mais simples, R$ 10 bilhões deixaram de entrar nos cofres públicos. "O entendimento era que somente deveriam ser cobradas internações, e não tratamentos de média e alta complexidade", afirma Campelo. Mas, em sua interpretação, "o ressarcimento vale para tudo, não só para internações". Além de cobrar menos do que é de direito, o relatório do TCU mostra que a ANS é lenta no momento de acionar as operadoras. Entre um procedimento ser realizado e o pedido de ressarcimento ser feito, há uma espera de um a dois anos. Quando isso ocorre, é preciso ainda esperar, quando não há atrasos, 389 dias para que o processo seja julgado até a 2ª instância. Por decisões na Justiça, ficou determinado também que as operadoras podem recorrer a uma 3ª instância, que seria a diretoria colegiada da ANS. Há 1.594 recursos aguardando julgamento. Até hoje, nenhum foi julgado. A gerente da ANS, Jussara Macedo Rötzsch, admite que o procedimento de cobrança é lento. Mas ela observa que isso ocorre não por falhas da agência, mas por determinações legais. De acordo com ela, há, de fato, quase 2 mil processos aguardando análise na diretoria colegiada. "Mas os diretores têm uma série de outras atribuições. Para a análise de cada processo, seria preciso muito tempo de dedicação." Ela reconhece que os valores envolvidos são altos. "Mas os diretores precisam fazer normas, avaliar intervenções, acompanhar planos. São muitas atribuições." Jussara admite que não são feitas cobranças de procedimentos de média e alta complexidade. Ela atribui o atraso, no entanto, a dois fatores. "Somente em 2006 uma decisão definiu que podíamos fazer esse tipo de cobrança", conta. De lá para cá, completa, isso não foi feito por problemas operacionais. "É uma operação bastante complicada, precisamos identificar os usuários dos planos, saber se não há restrições para oferta de tratamento." De acordo com a gerente da ANS, o sistema necessário para esse tipo de operação depende também da colaboração do Datasus.