Planeta orbita estrela como o Sol

Cientistas da Universidade de Toronto (Canadá) apresentaram ontem a primeira fotografia já feita de um planeta girando em torno de uma estrela semelhante ao Sol. Ele é bem diferente da Terra: tem oito vezes a massa de Júpiter e temperatura estimada em 1.500°C. A fotografia foi feita com o Telescópio Gemini Norte, montado no vulcão Mauna Kea, no Havaí. Leia mais sobre a descoberta do novo planeta Essa temperatura e outras características convenceram os autores da descoberta de que não estavam olhando para uma segunda estrela, e sim para um objeto jovem, com cerca de 5 milhões de anos. Até agora, os únicos planetas fora do Sistema Solar já fotografados eram corpos errantes, que não estão presos a nenhuma estrela, ou que orbitam estrelas anãs marrons. A maioria dos mais de 300 planetas já descobertos foi encontrada por meio da influência gravitacional que exercem em suas estrelas. De acordo com o principal autor da descoberta, David Lafrenière, serão necessários dois anos de observação para confirmar que o objeto fotografado está realmente preso à gravidade da estrela. Segundo outro dos autores da descoberta, Marten van Kerkwijk, a equipe visou especificamente estrelas jovens. "Assim, qualquer objeto de massa planetária na vizinhança não teria tido tempo de esfriar e ainda estaria relativamente brilhante", explica. "Esse é um dos motivos que nos permitiram vê-lo." Kerkwijk diz que a mesma técnica poderia ser usada para detectar um jovem planeta Terra. "Já há pessoas pensando em usar esse truque", disse. "Com 5 milhões de anos, a Terra ainda estaria derretida e poderia ser tão quente quanto o planeta que descobrimos." A maior dificuldade na caçada a uma jovem Terra com temperatura de 1.500°C é que um planeta assim teria cerca de um milésimo do brilho do recém-descoberto, porque seria muito menor. O planeta também teria de estar suficientemente distante da estrela para não ser ofuscado.