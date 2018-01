''Piso não deve ser vencimento básico'', dizem governadores

Os governadores que patrocinam a ação direta de inconstitucionaldiade (Adin) contra a Lei 11.738, de julho passado, não são contra a fixação do piso salarial de R$ 950 para os professores do País. A Adin deixa claro que eles querem apenas a declaração de "inconstitucionalidade parcial", isto é, na parte em que o piso é transformado em "vencimento básico", como está escrito no artigo 3º da lei. Do jeito que foi aprovada no Congresso, "a lei extrapolou", dizem os governadores. "Os autores da ação não se insurgem contra a estipulação de um piso salarial para os profissionais da educação básica pública. Antes, ao contrário, desejam apenas que se respeite a ordem constitucional e que, portanto, a legislação cumpra (a obrigação) de regular única e exclusivamente o piso salarial", diz a Adin assinada pelos governadores do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Ceará. "Se eu negociei e aprovei o piso, como que eu posso ser contra o piso?", pergunta a governadora gaúcha, Yeda Crusius. Na redação final da lei, os Estados notaram - e destacaram isso na Adin - que ao tratar o piso pela designação "vencimento inicial" os governadores ficam diante de uma armadilha fiscal. "(É constitucional) quando se trata o piso incluindo todas as vantagens pecuniárias. Ou seja, enquanto não se identifica (o piso) com vencimento inicial da carreira", dizem. Os governadores não querem que a chamada Lei do Piso trate também da jornada de trabalho, o que, na avaliação deles, mexe com a autonomia dos Estados e municípios e cria "despesas exageradas e sem amparo orçamentário". Essa parte da Adin refere-se ao fato de a lei dizer que na composição da jornada de trabalho dos professores "dois terços da carga horária (devem ser investidos) no desempenho das atividades de interação com os educandos". O que exigiria a contratação imediata de "milhares de novos professores".