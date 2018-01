Piores cursos de Direito propõem mudanças

As 89 universidades que fazem parte da lista dos piores cursos de Direito do País responderam as notificações enviadas pelo Ministério da Educação (MEC). Elas tiveram as notas mais baixas do País no Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade) e na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Algumas propuseram medidas e prazos para a melhora dos cursos, outras só justificaram o desempenho. O MEC vai analisar as respostas e decidir que medidas tomar.