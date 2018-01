Piora o estado de saúde de Zélia Gattai

O estado de saúde da escritora Zélia Gattai, de 91 anos, internada desde 30 de março em Salvador (BA), apresenta "piora progressiva", desde o início da madrugada de sexta-feira, de acordo com boletim médico assinado pelo cardiologista Jadelson Andrade, do Hospital da Bahia - onde a escritora está internada - divulgado no fim da tarde de ontem. O quadro da viúva de Jorge Amado é considerado "delicado". A pressão arterial da escritora está sendo mantida por meio de medicamentos. Zélia está respirando com a ajuda de aparelhos e não vem respondendo aos tratamentos para a insuficiência renal, aos quais é submetida desde que retirou um tumor do intestino, há um mês. A escritora ainda apresenta uma infecção pulmonar. Segundo o filho da escritora, João Jorge Amado, que a acompanha no hospital, a escritora foi sedada, no fim da manhã de ontem, depois de sentir dificuldades para respirar. Ele confirma que Zélia não vem respondendo aos tratamentos como era esperado pelo corpo clínico do hospital. CIRURGIA Zélia foi internada em 30 de março, no Hospital Aliança, com quadro de infecção urinária. A viúva de Jorge Amado tinha alta prevista para 17 de abril, mas no dia 16 teve uma hemorragia no aparelho digestivo, o que motivou a transferência para o Hospital da Bahia. Após a remoção, passou por uma cirurgia que descobriu e retirou o tumor de seu intestino. Desde lá, Zélia permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da instituição. Um novo boletim médico deve ser divulgado às 11 horas de hoje.