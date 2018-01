Pior incêndio em 10 anos destrói 50% da Chapada Diamantina

Um efetivo extra de 70 bombeiros chegou ontem a Lençóis, 409 quilômetros a oeste de Salvador, para ajudar no combate aos incêndios que já consumiram, desde junho, cerca de 50% da mata do Parque Nacional da Chapada Diamantina - 75 mil hectares. Eles vão se juntar aos 400 homens envolvidos na operação, dos quais 350 são brigadistas civis voluntários. "O Estado decretou situação de emergência em 20 cidades abrangidas pela chapada para ajudar a inseri-las nesse plano de combate", afirmou o secretário estadual do Meio Ambiente, Juliano Matos. "É o pior incêndio na região pelo menos nos últimos dez anos." O gestor do parque, Cezar Gonçalves, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, não acredita, porém, que os esforços sejam eficazes, mesmo com a utilização de 5 aviões - entre eles um Hércules C-130 cedido pela Força Aérea Brasileira -, 3 helicópteros, 6 caminhonetes e 4 veículos projetados para combate ao fogo, cada um com capacidade para transportar 4 mil litros de água. "Houve demora e a dimensão (dos incêndios) ficou muito grande", avalia. "Só a chuva pode apagar o fogo." De acordo com o Instituto de Gestão de Águas e Clima da Secretaria do Meio Ambiente, estão previstas chuvas fortes na região apenas no fim do mês. "Infelizmente, vamos ter de lidar com a situação sem chuvas pelo menos nos próximos 10 ou 15 dias", confirmou Matos. De acordo com ele, desde abril o governo da Bahia tem um plano de prevenção e combate a incêndios na região da Chapada Diamantina, chamado Operação Chapada sem Fogo. "O que ocorreu de diferente foram as condições climáticas completamente atípicas", disse o secretário. "Com base nos dados históricos, fizemos uma previsão de focos de incêndio para a época de seca na área, que deveria ter terminado em setembro, mas continua até agora", explicou. Segundo o mais recente relatório do Comando de Operações do Interior, emitido domingo, o fogo atinge localidades de 27 municípios da região, em maior proporção em áreas de grande interesse turístico, como Barro Branco (Lençóis), Cachoeira Encantada e Chapadinha (Itaeté), Baixão (Ibicoara), Vale do Pati e Gerais do Vieira (Andaraí), Serra do Gobira (Mucugê) e Morro do Chapéu. "Há risco real para os turistas que vierem", disse Gonçalves. "Quem puder evitar vir até que a situação esteja controlada, deve evitar."