Piolhos provam que faz 100 mil anos que vestimos roupas

Nossos ancestrais primeiro perderam os pelos, depois descobriram que era possível proteger o corpo utilizando a pele de outros animais e, finalmente, começaram a fabricar roupas. Durante anos, os cientistas acreditaram que seria impossível descobrir quando o homem primitivo começou a se vestir. Isso porque peles e tecidos não são preservados junto com os ossos nos sítios arqueológicos. Tudo indicava que a pré-história da moda estava perdida. Foi então que o filho de um biologista molecular alemão trouxe uma carta da escola informando que toda a classe estava contaminada com piolhos. Curioso, o alemão acabou estudando o genoma dos piolhos e determinando a época em que passamos a utilizar roupas. Mas como o genoma de um piolho pode conter informações sobre a origem das roupas? Cada espécie de primata possui seu próprio piolho e o piolho de uma espécie geralmente não é capaz de viver em outra espécie. Os piolhos só se propagam através de um contato íntimo entre indivíduos. Quando um macaquinho recém-nascido se aconchega na mãe ele é contaminado. O mesmo ocorre nas escolas quando um aluno com piolhos acaba contaminando toda a classe durante o empurra-empurra do recreio. Como os piolhos não conseguem viver muito tempo longe da pele do hospedeiro, sua evolução depende da evolução de seu hospedeiro. O importante nessa história é que a espécie humana convive com duas espécies de piolhos. Uma, chamada de Pediculus humanus capitis, vive exclusivamente em nossa cabeça. Outra, chamada de Pediculus humanus corporis, vive em nossas roupas. Como a segunda espécie é muito parecida com a primeira, mas depende de nossas roupas para viver, ela só deve ter surgido depois que passamos a usar roupas. Com base nessa premissa, os cientistas imaginaram que, se descobrissem quando o P. h. corporis surgiu, esse momento deveria corresponder à época em que passamos a usar roupas. Para determinar quando o piolho das roupas se originou, os cientistas compararam genes de diferentes macacos (e também do homem) e os genes de seus respectivos piolhos. A partir dessa comparação foi possível demonstrar que, quanto maior a diferença entre os genes de dois macacos, maior era a diferença entre os genes de seus piolhos. Dessa maneira foi possível determinar uma relação direta entre o número de diferenças entre os genes de diferentes espécies de piolhos e o tempo decorrido desde que elas se separaram. Com base nesses dados foi possível demonstrar que o Pediculus humanus capitis e o Pediculus humanus corporis se tornaram espécies distintas faz somente 107 mil anos, 105 mil anos antes do nascimento de Cristo. Como esse novo piolho foi selecionado por causa da sua capacidade de habitar nossas roupas, é razoável concluir que foi por volta dessa época que surgiram as roupas. Mais informações em: Molecular evolution of Pediculus humanus and the origin of clothing. Current Biology, volume13, página 1.414, ano 2003.