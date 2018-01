Pílulas com muito estrogênio aumentam risco de trombose

Uma grande quantidade de mulheres usa marcas de pílulas anticoncepcionais cuja composição aumenta o risco de sofrer tromboses nas veias. É a principal conclusão de dois estudos publicados pelo British Medical Journal (BMJ), realizados pela Clínica Ginecológica de Rigshospitalet, em Copenhague, e pelo Centro Médico da Universidade de Leiden, na Holanda. A pesquisa dinamarquesa estudou os efeitos de diferentes pílulas em 10 milhões de mulheres entre 1995 e 2005, das quais 4.213 (0,04%) desenvolveram tromboses venosas. O trabalho conclui que o risco de desenvolver esse transtorno vascular diminui quanto menor é a dose de estrogênio do anticoncepcional e quanto menor o tempo de uso. O estudo afirma que as pílulas mais seguras são as que contêm levonorgestrel combinado com uma pequena dose de estrogênio e ressalta que a probabilidade de mulheres jovens sofrerem da doença pelo uso da pílula é de 1 em mil por ano. A pesquisa holandesa afirma que as mulheres que tomam anticoncepcionais orais têm cinco vezes mais risco de trombose. Os resultados se baseiam no estudo de 1.524 mulheres com princípio de trombose venosa profunda e nos resultados de 1.760 controles. Assim como os dinamarqueses, a equipe comprovou que o levonorgestrel é o tipo de progesterona mais seguro.