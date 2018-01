Picada de escorpião mata menino de 6 anos

Um menino de seis anos morreu anteontem na cidade de Lambari, no sul de Minas, por complicações de uma picada de escorpião. A demora para receber o soro pode ter sido fatal. João Paulo Matias passeava com seu pai, Luciano Serafim Matias, quando, ao passarem por um lixão, pegou um brinquedo onde o animal estava. A criança foi levada imediatamente ao PS do hospital municipal Vicente de Paula, mas só foi atendida depois de 3 horas.