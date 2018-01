Piauí é o 1.º colocado no exame unificado da OAB

A aprovação de 46,18% dos candidatos no Estado rendeu ao Piauí o primeiro lugar no exame unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A prova, realizada em 19 Estados, teve a participação de 719 pessoas nas cidades de Teresina, Parnaíba e Picos. No exame passado, o Piauí havia sido o terceiro colocado. A prova da OAB é feita por bacharéis em Direito para que eles possam exercer a advocacia. Este foi o primeiro ano em que a entidade aplicou exame unificado. A média de aprovação foi de 19,09%.