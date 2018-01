PF prende mais 10 por desmate irregular

Dez pessoas foram presas anteontem no município de Feliz Natal, Mato Grosso, em mais uma ação de combate ao desmatamento da Operação Arco de Fogo, da Polícia Federal (PF). A corporação fiscalizou propriedades rurais e regiões dentro do Parque Nacional do Xingu. Os agentes encontraram uma área devastada dentro de uma fazenda com grande quantidade de madeira cortada. Não havia autorização para o desmatamento na área nem documentos que autorizariam o transporte da madeira.