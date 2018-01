PF prende acusados de tráfico de medicamento

A Polícia Federal prendeu pelo menos 23 pessoas acusadas de integrar quadrilha especializada em tráfico de medicamentos para emagrecer. A Operação F-40 foi deflagrada para combater a comercialização ilícita de medicamentos com substâncias psicotrópicas anorexígenas e de uso controlado. Segundo a PF, o grupo concentrava sua atuação na região do Vale do Aço mineiro, principalmente em Coronel Fabriciano e Ipatinga, onde foram presos três proprietários de farmácias de manipulação. As farmácias usavam no composto a substância femproporex, usada como inibidor de apetite e capaz de causar dependência. Sua manipulação e comercialização dependem de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo o delegado Felipe Baeta, as farmácias falsificavam rótulos, receitas e notas fiscais. Vendiam a intermediários que distribuíam as drogas, inclusive no exterior.