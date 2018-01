Pets tomam as ruas de Santo André em caminhada neste domingo

Cães vão sair em caminhada Foto: Reprodução

A cachorrinhos de estimação de Santo André, no ABC Paulista, estão nas ruas da cidade neste domingo, 6. Com o objetivo de conscientizar sobre a saúde dos pets, acontece a 9ª edição da "Cãominhada", com saída do Praça IV Centenário, em frente ao estacionamento da Prefeitura. A expectativa da organização do evento é reunir 7 mil pessoas.

Além de colocar os bichanos para andar, o evento contará com diversas outras atrações gratuitas, como orientações veterinárias e de posse responsável, apresentações de cães policiais, vacinação contra raiva e espaço para adoção de animais. No local, haverá espaço para receber doações de ração, que será entregue a ONGs protetoras dos animais. A ação é promovida pela Associação Comercial e Industrial de Santo André (Acisa) e pelo Colégio Singular.

Serviço

9ª Cãominhada

Domingo, 6, a partir das 9 horas

Estacionamento Paço Municipal de Santo André - Praça IV Centenário

Entrada gratuita