Petrobrás e Embraer são exemplos positivos

Na avaliação do Banco Mundial, o Brasil tem exemplos positivos em termos de produção de conhecimento tecnológico avançado, que merecem destaque internacional. O pesquisador Alberto Rodriguez cita o caso da Embraer e da Petrobrás, empresas nacionais que, segundo ele, têm feito esforços para criar conhecimento novo. O problema é que esses casos não são suficientes para que o Brasil cresça fortemente. Além de serem poucos, de acordo com Rodriguez, não é possível perceber seu impacto nas cadeias produtivas. "A gente imagina que a Petrobrás produza um deslanche de inovação em todas as suas empresas distribuidoras. Isso acontece em algumas, mas não em todas."