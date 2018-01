Petar inaugura centro de integração

Conhecido por suas cavernas, trilhas e cachoeiras, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o Petar, localizado entre os municípios de Apiaí e Iporanga, no Vale do Ribeira (SP), inaugurou no mês passado o Centro de Interação Ambiental (CIA). A área inclui lojas, espaço expositivo, lanchonete, mirante e auditório. O projeto, da Fundação Florestal, envolve a comunidade de quilombolas da região e a Associação de Artesãs de Apiaí. Peças confeccionadas por artesãos com argila, palha de milho e galhos estão expostas à venda no centro e, na lanchonete, o visitante poderá provar produtos regionais, como o suco preparado com a polpa da juçara.