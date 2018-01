Pesquisas com humanos podem ter nova regra

As regras mundiais para pesquisas com seres humanos poderão mudar neste ano e a última rodada de discussão pública sobre o assunto ocorre nesta semana, em São Paulo. Estarão em debate a partir de amanhã alterações importantes, como a participação de crianças em estudos de medicamentos. Entre as polêmicas estão a discussão sobre a ampliação do uso de placebos (substâncias inócuas utilizadas para comparar resultados) e a respeito da garantia do acesso de participantes das pesquisas ao tratamento. A Declaração de Helsinque, alvo das mudanças coordenadas pela Associação Médica Mundial, é considerada a Bíblia da pesquisa biomédica com seres humanos e surgiu em 1964, como resposta aos abusos praticados por cientistas engajados no nazismo. O documento, que orienta as normas dos países signatários, já passou por outras cinco revisões, a última em 2000, além de ter recebido notas de esclarecimento, a última delas em 2004. No processo atual, o Brasil foi um dos países convidados a fazer parte do grupo técnico de revisão, ao lado de Alemanha, Japão, África do Sul e Suécia. As decisões tomadas nesta semana serão referendadas em outubro, na Coréia. "São decisões que vão influenciar as pesquisas biomédicas em todo o mundo", afirma o gerente de Pesquisa Clínica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Gustavo Kesselring, um dos especialistas brasileiros que participam da revisão. "Os limites têm de ser discutidos pela sociedade", diz José Luiz Gomes do Amaral, também integrante do grupo e presidente da Associação Médica Brasileira, que promove hoje fórum preparatório sobre o tema. Segundo Kesselring, a testagem em crianças é um ponto importante porque atualmente boa parte das dosagens dos remédios é definida com base em extrapolações das doses para adultos, o que gera riscos. Também em poucos estudos há participação de mulheres. A situação gerou nos últimos anos um movimento internacional pela inclusão dessas minorias nas pesquisas - no Brasil já há regras para isso, assim como na Europa e EUA. "O excesso de cuidado levou a termos uma ciência só para homens", afirma Débora Diniz, pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, entidade que atualmente presta assessoria ao Ministério da Saúde sobre o tema e representará a pasta no debate. PLACEBO As discussões sobre a ampliação do uso do placebo dividem opiniões entre os que querem banir seu uso, aqueles que defendem a aplicação cuidadosa e os que querem a ampliação das testagens com substâncias inócuas, explica Diniz. "O problema é que um dos pacientes sempre receberá ?nada?", destaca. Resolução do início deste mês do Conselho Nacional de Saúde, órgão de controle social do Sistema Único de Saúde, defendeu o uso do placebo só quando não existirem tratamentos aprovados - a decisão ainda não foi homologada pelo ministro José Gomes Temporão. O conselho também defendeu o acesso de todos os sujeitos de pesquisa aos melhores recursos terapêuticos comprovados pelas pesquisas. A discussão sobre acesso a produtos avaliados arrasta-se há dez anos e existem grupos que têm defendido posição contrária, de que se disponibilize só o adequado à realidade local. De acordo com Diniz, isso levou a indústria a testar em Uganda subdoses do coquetel antiaids, mais baratas, apesar de estudos que já tinham estabelecido doses maiores e eficazes. A alegação, na época, foi que Uganda não poderia sustentar o tratamento mais caro, e o país aceitou a pesquisa, por entender que era melhor do que não oferecer nada. "Junto com o interesse da indústria, há o desespero da pobreza", afirma Diniz.