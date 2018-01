Pesquisadores descobrem peças compostas por Mozart

Pesquisadores descobriram duas peças para piano que teriam sido compostas pelo músico austríaco Wolfgang Mozart durante sua infância. As obras - um movimento de concerto e um fragmento de prelúdio - fazem parte do Livro de Músicas de Nannerl, conhecido manuscrito que contém algumas das primeiras criações de Mozart. A princípio, as peças foram avaliadas pela Fundação Internacional Mozarteum como trabalho anônimo, mas uma análise cuidadosa determinou que foram criadas pelo compositor. Mozart nasceu em 1756, começou a tocar piano com três anos e passou a compor com cinco anos. Ele escreveu mais de 600 peças até a data de sua morte, em 5 de dezembro de 1791. "Temos aqui o primeiro movimento orquestral do jovem Mozart, embora faltem as partes orquestrais. É um elo importante para a compreensão do desenvolvimento de Mozart como compositor", afirmou o chefe das pesquisas da Fundação Mozarteum Internacional, Ulrich Leisinger. Segundo ele, o compositor teria concebido as peças quando tinha entre sete e oito anos, mas as obras foram transcritas pelo pai de Mozart, Leopold, com base na execução de seu filho prodígio ao piano. Análises técnicas confirmaram que a grafia das obras era do pai de Mozart, mas descartou a possibilidade de ele ter sido o compositor. "Há discrepâncias óbvias de virtuosidade técnica e certa falta de experiência em compor", segundo Leisinger. Embora a obra pertença à fundação Mozarteum há mais de um século, as duas obras foram atribuídas a Mozart somente após passarem pelo crivo da equipe de Leisinger. "Elas nos impressionaram porque eram muito extravagantes", afirmou Leisinger, acrescentando que os dois trabalhos têm uma série de similaridades. Ontem, as duas peças foram tocadas em público pela primeira vez. O pianista austríaco Florian Birsak executou as obras no próprio piano de Mozart na casa de Salzburgo, onde ele viveu vários anos na juventude e que agora é um museu.