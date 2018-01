Pesquisadores criam minirrobô aquático no Ceará

Fortaleza - O Ministério da Defesa, a Marinha e a Universidade de Fortaleza (Unifor) ensaiam uma parceria para construir um submarino tão pequeno e autônomo que seja capaz de capturar e transmitir imagens subaquáticas. O projeto, denominado Submarino de Avaliação de Meio Ambiente Brasileiro Automatizado (Samba), foi criado pela Armtec Tecnologia em Robótica Ltda., empresa incubada na Unifor, e já conta com recursos da Financiadora de Estudos e Projetos, do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Samba será uma espécie de robô mergulhador. Com um braço mecânico, o protótipo do minissubmarino não tripulado, com capacidade de se mover em todas as direções em ambientes marítimos e fluviais, tem custo total orçado em R$ 700 mil. Pelo cronograma dos pesquisadores, poderá ficar pronto em dois anos. Como tem autonomia para substituir mergulhadores humanos, será usado no estudo de fauna e flora subaquáticas, na prevenção e contenção de desastres ecológicos, fiscalização da pesca predatória e inspeção de manutenção de estruturas marítimas e embarcações. O diretor do Instituto de Pesquisas da Marinha, almirante Eduardo Maculan Vicentini, também ressalta o uso do equipamento na defesa da costa brasileira. Vicentini e outros militares participaram de reuniões com os pesquisadores da Unifor responsáveis pelo projeto. Contatos estão sendo feitos com empresas nacionais e internacionais para criar competência na integração de tecnologias e desenvolvimento de veículos operados remotamente (ROVs, na sigla em inglês) para aplicações aquáticas. De acordo com Vicentini, a Marinha "está sensível" à apresentação de produtos que possam ter uso militar. FÓRUM Nos três primeiros dias de outubro deste ano, a Unifor será sede do I Fórum e Congresso Ibero-Americano em Robótica e Automação Industrial. Do evento, apoiado pela Finep, participarão empresários e estudiosos brasileiros e mais representantes de 21 países, como México, Espanha e Portugal. De acordo com o professor da Universidade de Fortaleza, Roberto Menescal, coordenador do projeto, o Samba não vai extinguir o trabalho de mergulhadores humanos. A intenção é usá-lo em operações de alto risco, como explosões, vazamentos tóxicos e em outras missões de difícil acesso. Menescal explica que, mesmo nessas situações, o mergulhador irá atuar como operador do equipamento. Por ser muito pequeno e versátil, o robô é capaz de fazer várias manobras. Segundo seus inventores, o Samba terá propósitos múltiplos. Eles citam ainda o uso dele na verificação do ambiente marinho ainda pouco conhecido pelo homem. Pelo cronograma estabelecido pelo pessoal da Unifor, em 2008 haverá a montagem com o início dos testes. Será através do Laboratório de Ensaios Náuticos que o Samba sairá do papel. A partir daí começará a comercialização para fabricação do minissubmarino. A Marinha brasileira e a peruana são apontadas pelos pesquisadores como clientes preferenciais.