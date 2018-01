Pesquisa entrevistou 400 mil

Os dados usados para o levantamento foram colhidos pelo IBGE durante a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2007. Realizada no último trimestre do ano, a sondagem mobilizou 2 mil pesquisadores, que visitaram 147 mil domicílios e entrevistaram 400 mil pessoas. A amostra foi expandida para o País utilizando como variável a população residente de cada unidade da Federação. Em suas visitas, os entrevistadores perguntaram, à população com 15 anos ou mais, quem frequentava ou já tinha frequentado cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os motivos para as respostas positivas e negativas, além de perguntas relacionadas. Na parte relativa a ensino profissional, foram feitas indagações parecidas, mas a população pesquisada tinha 10 anos ou mais.