Pesquisa em saúde terá R$ 12,8 milhões

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) aceita inscrições para dois editais com valor total de R$ 12,8 milhões. O primeiro, de R$ 2,8 milhões, será encerrado na quinta-feira. Ele busca projetos em escala piloto que visem obter fatores 8 e 9 da coagulação sanguínea por DNA recombinante. Atualmente não existe a produção desses insumos no País. O outro edital, de R$ 10 milhões, aceita inscrições até 29 de outubro em linhas de tratamentos de leishmaniose e diabete. As instituições interessadas podem obter mais informações no site www.finep.gov.br e enviar as propostas pela internet.