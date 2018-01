Pesquisa é feita com base em questionários

A Pesquisa de Informações Municipais (Munic) é realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Técnicos do instituto visitam todos os 5.564 municípios do País para a aplicação de um questionário cujos temas mudam a cada ano. O assunto principal desta edição foi ambiente. Por causa da Contagem da População, a Munic deixou de ser realizada no ano passado. Por isso, boa parte dos resultados divulgados agora também se refere a 2007. Este ano é a primeira vez que o IBGE divulga a pesquisa no mesmo ano da coleta das informações, que foi realizada no primeiro semestre. Além dos prefeitos, secretários e principais auxiliares dos governantes contribuem com as informações para os questionários setoriais. Para a edição de 2008, somente o município de Linha Nova (RS) não respondeu ao IBGE. O Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha foram considerados municípios para este trabalho. A primeira Munic foi realizada em 1999 e o IBGE prepara uma edição especial em 2009, quando ela completará dez anos.