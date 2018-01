Pesquisa do Ipea mapeia população em crescimento

Mapear uma população esquecida e em crescimento para, com isso, ajudar na elaboração de políticas públicas. Esse é o principal objetivo da pesquisa que está sendo feita nos asilos brasileiros. ''''A primeira contribuição que um trabalho como esse pode dar é acabar com o preconceito que existe, porque daqui para frente será cada vez maior a demanda por esses locais'''', diz Ana Amélia Camarano, pesquisadora do Ipea. ''''Famílias pequenas, laços familiares diferentes, mulheres trabalhando fora, filhos ocupados. É preciso parar de ignorar que esses locais existem, começar a cobrar a melhoria da qualidade deles e entender que são um bem necessário'''', afirma. ''''Sempre digo que quem tem mais de uma sogra não vai cuidar de nenhuma.'''' Ela cita números. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), só 3% da população tinha mais de 60 anos em 1980. Hoje, são 10% - cerca de 17 milhões de pessoas. A projeção para os próximos 15 anos é que o número dobre. ''''A sociedade nega que essa realidade exista, as pessoas só falam que o melhor lugar para o idoso é em sua casa, com a família, mas o que acontece é que, em muitos casos, as famílias não querem, não podem e não sabem cuidar. Precisamos abrir os olhos, treinar e fiscalizar essas casas'''', diz o geriatra João Toniolo Neto, da Universidade Federal de São Paulo e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.