Pesquisa decifra genética de vírus do resfriado

Cientistas americanos completaram as sequências genéticas dos vírus do resfriado comum, descoberta que pode levar a um tratamento efetivo contra esta doença. O trabalho, publicado na revista científica Science, foi feito por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Maryland e da Universidade Wisconsin-Madison. Eles afirmaram que há "uma árvore genealógica" de quase cem tipos desses vírus, o que mostra o parentesco e características comuns entre eles, assim como suas diferenças. "Os resfriados podem debilitar pessoas jovens e velhas e desencadear ataques de asma em qualquer idade", disse Stephen Ligget, um dos responsáveis pela pesquisa. As sequências mostram a que receptores das células os vírus se aderem e essa informação pode ser utilizada para preparar remédios.