Personalidades compartilham fotos antigas nas redes sociais

Emma Watson e Joseph Gordon-Levitt postaram fotos suas antigas em suas redes sociais. Foto: Foto: Reprodução / Instagram / @emmawatson / Twitter @hitRECordJoe

As redes sociais estão sempre criando novas tendências para estimular os usuários a compartilhar seus conteúdos. A bola da vez é a hashtag #oldheadshotday, uma brincadeira para que as pessoas postem suas fotos antigas fotos com destaque para o rosto - semelhante ao estilo 3x4 que temos no Brasil.

Acontece que não apenas os usuários comuns como alguns atores e atrizes de Hollywood decidiram aderir ao movimento e postar seus cliques mais antigos nesse estilo.

Emma Watson, Viola Davis, Tori Spelling e Ben Stiller , entre outros, usaram seus perfis em redes sociais para mostrar as suas fotos. Confira: