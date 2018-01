Personagens de TV também inspiram a escolha de nomes

A pesquisa Novelas e Fertilidade: Evidências do Brasil aponta outro detalhe curioso: pessoas que vivem em áreas cobertas pelo sinal de emissoras de TV são mais propensas a batizar seus filhos com nomes de personagens de novelas, o que comprovaria que a televisão tem papel importante nas decisões familiares. A pequena Aurora, de 6 anos, é um exemplo desse costume brasileiro. Sua mãe, a bióloga Lia Sandra Franco de Godoy Haas, de 45 anos, baseou-se na novela Terra Nostra, da Rede Globo, exibida no ano 2000, para escolher o nome da filha. "Aurora foi o nome que Paola, personagem da atriz Maria Fernanda Cândido, deu à filha. A cena do nascimento foi tão mágica, tão bonita, que me encantou." Embora tenha recebido apoio do marido, o engenheiro Ronaldo Haas, de 46 anos, Lia conta que enfrentou resistência de familiares. "Tanto meus pais quanto os de Ronaldo foram contra, de início, por considerar um nome muito antiquado", revela. "Eles queriam algo mais comum, mas nós fizemos pé firme. Hoje, a Aurora é referência na família e na escola. Todo mundo adora o nome, inclusive ela." ENLATADOS Ao analisar, com a mesma metodologia, as novelas mexicanas exibidas pelo SBT, os autores concluíram que programas importados não têm impacto significativo no comportamento do brasileiro. "O que importa não é o simples fato de assistir à televisão, e sim assistir a um tipo de programa - novela - com o qual o espectador possa estabelecer uma relação direta com as situações retratadas", diz um trecho do estudo. Numa sociedade cujo nível de instrução é relativamente baixo e a circulação de jornais é limitada, conclui a pesquisa, a televisão desempenha papel crucial na difusão de informações. Esse potencial, afirmam os autores do trabalho, poderia ser usado por aqueles que planejam as políticas públicas para levar importantes mensagens ao povo, como as formas de prevenir a aids. "O fato de que há sempre interesses corporativos, e muitas vezes políticos, por trás da programação das emissoras comerciais, reforça a tese de que a televisão pública deveria sempre existir. Mas esta também pode ser tendenciosa, e quase sempre é", analisa Alberto Chong. "Nosso objetivo, no entanto, era simplesmente apontar, de forma imparcial, o potencial da TV de prestar um serviço de utilidade pública."